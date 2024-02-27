Патрушев: РФ поможет странам Латинской Америки защититься от вмешательства США

28 февраля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев отметил, что странам Латинской Америки знакомо давление со стороны США Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия поможет странам Латинской Америки защититься от попыток США вмешаться в их внутренние дела, в том числе и от подрыва авторитета местных властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран (Латинской Америки — прим. URA.RU), кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики», — приводит ТАСС слова Патрушева с консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Он подчеркнул, что для Москвы важно, что все больше стран Латинской Америки стремятся к проведению самостоятельной политики. Патрушев отметил, что государствам этого региона хорошо известны агрессивные методы США по слому не устраивающих их руководителей госаппарата. По его словам, латиноамериканцам также знакомо политическое и экономическое давление Вашингтона на страны с независимой политикой. В 2022 году власти США угрожали странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Подобная ситуация произошла в конце 2023 года, заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов.

Россия поможет странам Латинской Америки защититься от попыток США вмешаться в их внутренние дела, в том числе и от подрыва авторитета местных властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран (Латинской Америки — прим. URA.RU), кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики», — приводит ТАСС слова Патрушева с консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Он подчеркнул, что для Москвы важно, что все больше стран Латинской Америки стремятся к проведению самостоятельной политики. Патрушев отметил, что государствам этого региона хорошо известны агрессивные методы США по слому не устраивающих их руководителей госаппарата. По его словам, латиноамериканцам также знакомо политическое и экономическое давление Вашингтона на страны с независимой политикой. В 2022 году власти США угрожали странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Подобная ситуация произошла в конце 2023 года, заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов.