27 февраля 2024

Патрушев: РФ поможет странам Латинской Америки защититься от вмешательства США

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев отметил, что странам Латинской Америки знакомо давление со стороны США Фото:

Россия поможет странам Латинской Америки защититься от попыток США вмешаться в их внутренние дела, в том числе и от подрыва авторитета местных властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран (Латинской Америки — прим. URA.RU), кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики», — приводит ТАСС слова Патрушева с консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Он подчеркнул, что для Москвы важно, что все больше стран Латинской Америки стремятся к проведению самостоятельной политики.

Патрушев отметил, что государствам этого региона хорошо известны агрессивные методы США по слому не устраивающих их руководителей госаппарата. По его словам, латиноамериканцам также знакомо политическое и экономическое давление Вашингтона на страны с независимой политикой.

В 2022 году власти США угрожали странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Подобная ситуация произошла в конце 2023 года, заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Россия поможет странам Латинской Америки защититься от попыток США вмешаться в их внутренние дела, в том числе и от подрыва авторитета местных властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран (Латинской Америки — прим. URA.RU), кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики», — приводит ТАСС слова Патрушева с консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Он подчеркнул, что для Москвы важно, что все больше стран Латинской Америки стремятся к проведению самостоятельной политики. Патрушев отметил, что государствам этого региона хорошо известны агрессивные методы США по слому не устраивающих их руководителей госаппарата. По его словам, латиноамериканцам также знакомо политическое и экономическое давление Вашингтона на страны с независимой политикой. В 2022 году власти США угрожали странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Подобная ситуация произошла в конце 2023 года, заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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