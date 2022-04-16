США запугивают Латинскую Америку из-за дружбы с Россией

США пытаются угрозами заставить коллег обрушить экономику РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Соединенных штатов угрожают странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному „крестовому походу“ против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — цитирует Антонова telegram-канал посольства РФ.

По словам дипломата, Вашингтон не учитывает «очевидный вред» для экономического развития стран региона. Их продовольственная безопасность и социальная стабильность, по мнению Антонова, пострадает в первую очередь.

США, страны Евросоюза, Япония, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью новых ограничений является отмена России, как государства: дискриминация всего, что с ней связано.