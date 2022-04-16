США запугивают Латинскую Америку из-за дружбы с Россией

Власти Соединенных штатов угрожают странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному „крестовому походу“ против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — цитирует Антонова telegram-канал посольства РФ.
По словам дипломата, Вашингтон не учитывает «очевидный вред» для экономического развития стран региона. Их продовольственная безопасность и социальная стабильность, по мнению Антонова, пострадает в первую очередь.
США, страны Евросоюза, Япония, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью новых ограничений является отмена России, как государства: дискриминация всего, что с ней связано.
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Власти Соединенных штатов угрожают странам Латинской Америки вторичными санкциями в случае неприсоединения к антироссийским ограничениям. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному „крестовому походу“ против России и имеют собственное видение украинского кризиса. Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», — цитирует Антонова telegram-канал посольства РФ. По словам дипломата, Вашингтон не учитывает «очевидный вред» для экономического развития стран региона. Их продовольственная безопасность и социальная стабильность, по мнению Антонова, пострадает в первую очередь. США, страны Евросоюза, Япония, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию в связи со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что целью новых ограничений является отмена России, как государства: дискриминация всего, что с ней связано.