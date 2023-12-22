Посол РФ в США заявил о запугивании Вашингтоном российских партнеров

23 декабря 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

США обрубают взаимовыгодное сотрудничество с РФ, заявил Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционные меры, предпринимаемые США, направлены на создание атмосферы страха в рядах российских партнеров и перечеркивание возможности восстановления диалога между двумя странами на основе взаимного уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «При этом большая часть объявленных Минфином решений направлена против организаций в третьих государствах. То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов», — передает слова Антонова ТАСС. При этом, по мнению посла, американцы, возможно, не понимают или не желают понимать, что своими безрассудными действиями усугубляют искусственное разделение мирового рынка. Санкции также подрывают долларовую юрисдикцию в глазах глобального Юга и даже самих американских союзников, заключил Антонов. Власти США угрожают странам Латинской Америки вторичными санкциями, если они не поддержат антироссийские ограничения. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Госдеп США проявляет раздражение из-за независимой позиции латиноамериканских стран. На одном из саммитов «Большой семерки» Вашингтон запугал своих партнеров, заставив их поддержать ограничения цен на нефть из России, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкционные меры, предпринимаемые США, направлены на создание атмосферы страха в рядах российских партнеров и перечеркивание возможности восстановления диалога между двумя странами на основе взаимного уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «При этом большая часть объявленных Минфином решений направлена против организаций в третьих государствах. То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов», — передает слова Антонова ТАСС. При этом, по мнению посла, американцы, возможно, не понимают или не желают понимать, что своими безрассудными действиями усугубляют искусственное разделение мирового рынка. Санкции также подрывают долларовую юрисдикцию в глазах глобального Юга и даже самих американских союзников, заключил Антонов. Власти США угрожают странам Латинской Америки вторичными санкциями, если они не поддержат антироссийские ограничения. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Госдеп США проявляет раздражение из-за независимой позиции латиноамериканских стран. На одном из саммитов «Большой семерки» Вашингтон запугал своих партнеров, заставив их поддержать ограничения цен на нефть из России, передает Life.