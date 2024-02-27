Жители Салехарда (ЯНАО) обвинили продавцов магазинов «Евро-Смак» и «Евро-Смак мини» в подделке срока годности товаров. По утверждению горожан, продавцы стирают цифры реального срока годности и дописывают нужные.
«В „Евро-Смаке“ и „Евро-Смаке мини“ на многих продуктах вот такая интересная история. Я так понимаю, что „Евро-Смак“ сам решает, какой у продуктов срок годности? Будьте внимательны», — комментирует салехардец фотографию в telegram-канале «Подслушано Салехард». На ней видно, что на месте стертой цифры нарисована новая.
Корреспондент URA.RU позвонил в администрацию магазина. На момент публикации ответ не последовал. Также отправлен запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО. Ответ ожидается.
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