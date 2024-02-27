27 февраля 2024

Жители Салехарда обвинили продавцов местных магазинов в подделке срока годности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, продукты, продуктовая тележка, еда, покупательница
Жители Салехарда пожаловались, что в местных магазинах стирают реальный срок годности и пишут новый Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) обвинили продавцов магазинов «Евро-Смак» и «Евро-Смак мини» в подделке срока годности товаров. По утверждению горожан, продавцы стирают цифры реального срока годности и дописывают нужные.

«В „Евро-Смаке“ и „Евро-Смаке мини“ на многих продуктах вот такая интересная история. Я так понимаю, что „Евро-Смак“ сам решает, какой у продуктов срок годности? Будьте внимательны», — комментирует салехардец фотографию в telegram-канале «Подслушано Салехард». На ней видно, что на месте стертой цифры нарисована новая.

Корреспондент URA.RU позвонил в администрацию магазина. На момент публикации ответ не последовал. Также отправлен запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО. Ответ ожидается.

Фото:

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Жители Салехарда (ЯНАО) обвинили продавцов магазинов «Евро-Смак» и «Евро-Смак мини» в подделке срока годности товаров. По утверждению горожан, продавцы стирают цифры реального срока годности и дописывают нужные. «В „Евро-Смаке“ и „Евро-Смаке мини“ на многих продуктах вот такая интересная история. Я так понимаю, что „Евро-Смак“ сам решает, какой у продуктов срок годности? Будьте внимательны», — комментирует салехардец фотографию в telegram-канале «Подслушано Салехард». На ней видно, что на месте стертой цифры нарисована новая. Корреспондент URA.RU позвонил в администрацию магазина. На момент публикации ответ не последовал. Также отправлен запрос в Роспотребнадзор по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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