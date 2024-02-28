Сбер получил рекордную прибыль за всю историю

Сбербанк в 2023 году в пять раз увеличил прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбербанк опубликовал положительную отчетность за 2023 год Фото:

Прибыль Сбербанка за 2023 год выросла в пять раз, до 1,5 триллиона рублей. Организация получила рекордную за всю историю группы доходность. Это следует из отчетности Сбера.

«Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — сказано в документах, они опубликованы на сайте банка.

Также выросли и чистые процентные доходы — на 36,8% в годовом сравнении. Увеличились и чистые комиссионные доходы.

В Сбере отметили, что за год было увеличено число активных клиентов. За счет выдачи кредитов компаниям и физическим лицам удалось увеличить кредитный портфель до 39,4 триллиона рублей, рост составил 27%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прибыль Сбербанка за 2023 год выросла в пять раз, до 1,5 триллиона рублей. Организация получила рекордную за всю историю группы доходность. Это следует из отчетности Сбера. «Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — сказано в документах, они опубликованы на сайте банка. Также выросли и чистые процентные доходы — на 36,8% в годовом сравнении. Увеличились и чистые комиссионные доходы. В Сбере отметили, что за год было увеличено число активных клиентов. За счет выдачи кредитов компаниям и физическим лицам удалось увеличить кредитный портфель до 39,4 триллиона рублей, рост составил 27%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...