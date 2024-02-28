Сбер получил рекордную прибыль за всю историю

Прибыль Сбербанка за 2023 год выросла в пять раз, до 1,5 триллиона рублей. Организация получила рекордную за всю историю группы доходность. Это следует из отчетности Сбера.
«Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — сказано в документах, они опубликованы
Также выросли и чистые процентные доходы — на 36,8% в годовом сравнении. Увеличились и чистые комиссионные доходы.
В Сбере отметили, что за год было увеличено число активных клиентов. За счет выдачи кредитов компаниям и физическим лицам удалось увеличить кредитный портфель до 39,4 триллиона рублей, рост составил 27%.
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