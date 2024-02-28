Сбер получил рекордную прибыль за всю историю

Сбербанк в 2023 году в пять раз увеличил прибыль

28 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сбербанк опубликовал положительную отчетность за 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прибыль Сбербанка за 2023 год выросла в пять раз, до 1,5 триллиона рублей. Организация получила рекордную за всю историю группы доходность. Это следует из отчетности Сбера. «Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — сказано в документах, они опубликованы на сайте банка . Также выросли и чистые процентные доходы — на 36,8% в годовом сравнении. Увеличились и чистые комиссионные доходы. В Сбере отметили, что за год было увеличено число активных клиентов. За счет выдачи кредитов компаниям и физическим лицам удалось увеличить кредитный портфель до 39,4 триллиона рублей, рост составил 27%.

Прибыль Сбербанка за 2023 год выросла в пять раз, до 1,5 триллиона рублей. Организация получила рекордную за всю историю группы доходность. Это следует из отчетности Сбера. «Чистая прибыль Сбера в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — сказано в документах, они опубликованы на сайте банка. Также выросли и чистые процентные доходы — на 36,8% в годовом сравнении. Увеличились и чистые комиссионные доходы. В Сбере отметили, что за год было увеличено число активных клиентов. За счет выдачи кредитов компаниям и физическим лицам удалось увеличить кредитный портфель до 39,4 триллиона рублей, рост составил 27%.