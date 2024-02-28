Стало известно, почему казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир»

Казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир» из-за риска вторичных санкций
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Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
Казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир» Фото:
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Остановка переводов с российских карт «Мир» со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс» связана с разработкой мер по минимизации риска вторичных санкций. Об этом сообщили в организации.

«В соответствии с постановлением Правительства банки управляют комплаенс-риском — вероятностью возникновения потерь при нарушении закона Казахстана или иностранных государств, которые влияют на его работу», — говорится в сообщении банка, передает telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что банку необходимо понять, как минимизировать риск вторичных санкций, а также негативной реакции иностранных банков-корреспондентов.

Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. 28 февраля стало известно, что переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США.

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Остановка переводов с российских карт «Мир» со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс» связана с разработкой мер по минимизации риска вторичных санкций. Об этом сообщили в организации. «В соответствии с постановлением Правительства банки управляют комплаенс-риском — вероятностью возникновения потерь при нарушении закона Казахстана или иностранных государств, которые влияют на его работу», — говорится в сообщении банка, передает telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что банку необходимо понять, как минимизировать риск вторичных санкций, а также негативной реакции иностранных банков-корреспондентов. Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. 28 февраля стало известно, что переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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