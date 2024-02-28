Стало известно, почему казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир»

Остановка переводов с российских карт «Мир» со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс» связана с разработкой мер по минимизации риска вторичных санкций. Об этом сообщили в организации.
«В соответствии с постановлением Правительства банки управляют комплаенс-риском — вероятностью возникновения потерь при нарушении закона Казахстана или иностранных государств, которые влияют на его работу», — говорится в сообщении банка, передает telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что банку необходимо понять, как минимизировать риск вторичных санкций, а также негативной реакции иностранных банков-корреспондентов.
Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. 28 февраля стало известно, что переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США.
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