Экономика Стало известно, почему казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир» Казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир» из-за риска вторичных санкций 28 февраля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 + Казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Остановка переводов с российских карт «Мир» со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс» связана с разработкой мер по минимизации риска вторичных санкций. Об этом сообщили в организации. «В соответствии с постановлением Правительства банки управляют комплаенс-риском — вероятностью возникновения потерь при нарушении закона Казахстана или иностранных государств, которые влияют на его работу», — говорится в сообщении банка, передает telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что банку необходимо понять, как минимизировать риск вторичных санкций, а также негативной реакции иностранных банков-корреспондентов. Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. 28 февраля стало известно, что переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США. Остановка переводов с российских карт «Мир» со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс» связана с разработкой мер по минимизации риска вторичных санкций. Об этом сообщили в организации. «В соответствии с постановлением Правительства банки управляют комплаенс-риском — вероятностью возникновения потерь при нарушении закона Казахстана или иностранных государств, которые влияют на его работу», — говорится в сообщении банка, передает telegram-канал «Кровавая барыня». Отмечается, что банку необходимо понять, как минимизировать риск вторичных санкций, а также негативной реакции иностранных банков-корреспондентов. Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. 28 февраля стало известно, что переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям