Казахстанский банк остановил переводы с карт «Мир»

Банк «Фридом Финанс» из Казахстана остановил операции с «Мир» из-за санкций США

28 февраля 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Ранее система «Мир» попала под санкции США Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США. «В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США. Операции с картой „Мир“ были прекращены из-за риска попасть под вторичные санкции», — заявили в «Фридом Финанс», передает РИА Новости. Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. Президент США Джо Байден оправдал новые санкции смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). При этом американские партнеры считают, что Белый дом превышает полномочия, вводя вторичные санкции против РФ. Дело в том, что новые ограничения затрагивают сторонние организации, на которые не распространяются экономические санкции США, сообщает «Утро.ру».

Переводы с российских карт «Мир» остановлены со стороны казахстанского банка «Фридом Финанс». Об этом рассказали в организации, вспомнив санкции США. «В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США. Операции с картой „Мир“ были прекращены из-за риска попасть под вторичные санкции», — заявили в «Фридом Финанс», передает РИА Новости. Ранее Минфин США ввел санкции против системы «Мир». Под ограничения также попали несколько российских банков. Президент США Джо Байден оправдал новые санкции смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). При этом американские партнеры считают, что Белый дом превышает полномочия, вводя вторичные санкции против РФ. Дело в том, что новые ограничения затрагивают сторонние организации, на которые не распространяются экономические санкции США, сообщает «Утро.ру».