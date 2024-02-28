Ангелину Вовк госпитализировали в Москве

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Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
У телеведущей обострилась хроническая болезнь Фото:

Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в Москве. Известно, что у нее обострилась хроническая болезнь, передают telegram-каналы.

«Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что в ближайшее время ее должны перевести в отделение по профилю болезни.

Обновлено в 16:42: Ангелина Вовк опровергла информацию о госпитализации, опровержение опубликовало агентство ТАСС. Телеведущая рассказала, что находится на даче.

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Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в Москве. Известно, что у нее обострилась хроническая болезнь, передают telegram-каналы. «Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что в ближайшее время ее должны перевести в отделение по профилю болезни. Обновлено в 16:42: Ангелина Вовк опровергла информацию о госпитализации, опровержение опубликовало агентство ТАСС. Телеведущая рассказала, что находится на даче.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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