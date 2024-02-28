Ангелину Вовк госпитализировали в Москве

У телеведущей обострилась хроническая болезнь
Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в Москве. Известно, что у нее обострилась хроническая болезнь, передают telegram-каналы.
«Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что в ближайшее время ее должны перевести в отделение по профилю болезни.
Обновлено в 16:42: Ангелина Вовк опровергла информацию о госпитализации, опровержение опубликовало агентство ТАСС. Телеведущая рассказала, что находится на даче.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.