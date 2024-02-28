Развлечения Знаменитости Ангелину Вовк госпитализировали в Москве 28 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 + У телеведущей обострилась хроническая болезнь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в Москве. Известно, что у нее обострилась хроническая болезнь, передают telegram-каналы. «Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что в ближайшее время ее должны перевести в отделение по профилю болезни. Обновлено в 16:42: Ангелина Вовк опровергла информацию о госпитализации, опровержение опубликовало агентство ТАСС. Телеведущая рассказала, что находится на даче. Телеведущую Ангелину Вовк экстренно госпитализировали в Москве. Известно, что у нее обострилась хроническая болезнь, передают telegram-каналы. «Известная телеведущая и диктор Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни», — передает telegram-канал 112. Уточняется, что в ближайшее время ее должны перевести в отделение по профилю болезни. Обновлено в 16:42: Ангелина Вовк опровергла информацию о госпитализации, опровержение опубликовало агентство ТАСС. Телеведущая рассказала, что находится на даче. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям