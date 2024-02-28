Челябинские спасатели сделали ответный ролик на фейк с падением метеорита. Видео

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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, след от метеорита
Видео с фейковым падением метеорита появилось в сети 27 февраля Фото:

В управлении МЧС по Челябинской области смонтировали ответный ролик на фейковое видео с падением метеорита в Челябинске, которое появилось в соцсетях 27 февраля. Шуточным роликом поделились в пресс-службе регионального ведомства.

«Не ведись на фейки в интернете. Доверяй только проверенным источникам», — заявили в ведомстве.

В качестве основы видео МЧС использовало кадры «падения» метеорита. Ролик появился в telegram-канале Readovka вечером 27 февраля. Власти региона и МЧС сразу же опровергли факт падения неопознанного объекта. Челябинцы распознали фейк по отсутствию сугробов на улице и метеоритного следа в небе. Позднее в Readovka появилось сообщение о том, что фейк создан с целью привлечь внимание к выборам президента.

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В управлении МЧС по Челябинской области смонтировали ответный ролик на фейковое видео с падением метеорита в Челябинске, которое появилось в соцсетях 27 февраля. Шуточным роликом поделились в пресс-службе регионального ведомства. «Не ведись на фейки в интернете. Доверяй только проверенным источникам», — заявили в ведомстве. В качестве основы видео МЧС использовало кадры «падения» метеорита. Ролик появился в telegram-канале Readovka вечером 27 февраля. Власти региона и МЧС сразу же опровергли факт падения неопознанного объекта. Челябинцы распознали фейк по отсутствию сугробов на улице и метеоритного следа в небе. Позднее в Readovka появилось сообщение о том, что фейк создан с целью привлечь внимание к выборам президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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