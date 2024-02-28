В управлении МЧС по Челябинской области смонтировали ответный ролик на фейковое видео с падением метеорита в Челябинске, которое появилось в соцсетях 27 февраля. Шуточным роликом поделились в пресс-службе регионального ведомства.
«Не ведись на фейки в интернете. Доверяй только проверенным источникам», — заявили в ведомстве.
В качестве основы видео МЧС использовало кадры «падения» метеорита. Ролик появился в telegram-канале Readovka вечером 27 февраля. Власти региона и МЧС сразу же опровергли факт падения неопознанного объекта. Челябинцы распознали фейк по отсутствию сугробов на улице и метеоритного следа в небе. Позднее в Readovka появилось сообщение о том, что фейк создан с целью привлечь внимание к выборам президента.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.