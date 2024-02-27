Readovka: фейк с падением метеорита в Челябинске оказался посланием о выборах

28 февраля 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Многие горожане заметили, что улицы слишком чистые и без сугробов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Монтажом падения метеорита в Челябинске вечером 27 февраля жителям решили напомнить о выборах президента в марте этого года. Сообщается, что местные креативщики призвали «сделать правильный выбор». «Сделайте правильный выбор. Ну, Сделайте», — призывает один из участников фейка, держа в руках листовку. На видео двое парней подъехало на машине к неизвестной горящей куче, предположив, что это тот самый якобы упавший метеорит. Первый предположил, что там могут быть марсиане. Второй взял под камнем листовку с надписью «Сделайте правильный выбор». Именно Readovka первой разместила информацию о падении неизвестного объекта в Челябинске, после чего там же вышло и второе видео с разоблачением. Власти Челябинской области опровергли падение метеорита на территории региона, отметив, что на видео, распространяемом в соцсетях вечером 27 февраля, заметны признаки монтажа. Горожане в комментариях под постами о метеорите также заметили неправдоподобность видео. Многие обратили внимание, что улица Энтузиастов, где проезжал автомобиль, с которого якобы велась съемка, находится в необычно чистом состоянии, хотя там еще есть имеются снежные сугробы. 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области действительно упал метеорит. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна в Челябинске и на близлежащих территориях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Монтажом падения метеорита в Челябинске вечером 27 февраля жителям решили напомнить о выборах президента в марте этого года. Сообщается, что местные креативщики призвали «сделать правильный выбор». «Сделайте правильный выбор. Ну, Сделайте», — призывает один из участников фейка, держа в руках листовку. На видео двое парней подъехало на машине к неизвестной горящей куче, предположив, что это тот самый якобы упавший метеорит. Первый предположил, что там могут быть марсиане. Второй взял под камнем листовку с надписью «Сделайте правильный выбор». Именно Readovka первой разместила информацию о падении неизвестного объекта в Челябинске, после чего там же вышло и второе видео с разоблачением. Власти Челябинской области опровергли падение метеорита на территории региона, отметив, что на видео, распространяемом в соцсетях вечером 27 февраля, заметны признаки монтажа. Горожане в комментариях под постами о метеорите также заметили неправдоподобность видео. Многие обратили внимание, что улица Энтузиастов, где проезжал автомобиль, с которого якобы велась съемка, находится в необычно чистом состоянии, хотя там еще есть имеются снежные сугробы. 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области действительно упал метеорит. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна в Челябинске и на близлежащих территориях.