Власти опровергли падение метеорита под Челябинском

27 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске назвали фейком новость о падении метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинской области опровергли падение метеорита на территории региона. В официальном заявлении для СМИ говорится, что на видео, которое появилось в соцсетях вечером 27 февраля, заметны признаки монтажа. «Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области. В пресс-центре ГУ МЧС по региону также заявили, что не поступало никаких обращений по поводу якобы упавшего объекта. На видео в telegram-канал Readovka показано, как по небу над улицей Энтузиастов в центре Челябинска пролетает нечто, похожее на метеорит. На уличных видеокамерах Интерсвязи этого момента нет. 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области действительно упал метеорит. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна в Челябинске и на близлежащих территориях. На видео, якобы снятом вечером 27 февраля в Челябинске, такой волны нет. В городе все спокойно.

Власти Челябинской области опровергли падение метеорита на территории региона. В официальном заявлении для СМИ говорится, что на видео, которое появилось в соцсетях вечером 27 февраля, заметны признаки монтажа. «Распространяются видео якобы упавшего неопознанного объекта над Челябинском. На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях сообщений и обращений по данному факту не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области. В пресс-центре ГУ МЧС по региону также заявили, что не поступало никаких обращений по поводу якобы упавшего объекта. На видео в telegram-канал Readovka показано, как по небу над улицей Энтузиастов в центре Челябинска пролетает нечто, похожее на метеорит. На уличных видеокамерах Интерсвязи этого момента нет. 15 февраля 2013 года на территорию Челябинской области действительно упал метеорит. Волна от взрыва вызвала отключение сотовой связи и повреждение зданий, а также выбила окна в Челябинске и на близлежащих территориях. На видео, якобы снятом вечером 27 февраля в Челябинске, такой волны нет. В городе все спокойно.