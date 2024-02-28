В Екатеринбурге больше суток не могут найти 15-летнего мальчика. Фото

28 февраля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Подросток вышел из дома и пропал (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 27 февраля 15-летний Константин Пономарев вышел из дома и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вышел из дома и не вернулся Константин Пономарев 2008 года рождения. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы серые глаза. Был одет в красно-черную куртку, белую кофту, черные джинсы и ботинки. Сообщить информацию о подростке можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Подросток пропал 27 февраля Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области, https://vk.com/wall-67871781_39729

В Екатеринбурге 27 февраля 15-летний Константин Пономарев вышел из дома и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вышел из дома и не вернулся Константин Пономарев 2008 года рождения. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы серые глаза. Был одет в красно-черную куртку, белую кофту, черные джинсы и ботинки. Сообщить информацию о подростке можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.