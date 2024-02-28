В Екатеринбурге 27 февраля 15-летний Константин Пономарев вышел из дома и не вернулся. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вышел из дома и не вернулся Константин Пономарев 2008 года рождения. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы серые глаза. Был одет в красно-черную куртку, белую кофту, черные джинсы и ботинки. Сообщить информацию о подростке можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.
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