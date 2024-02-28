Посол в РФ опроверг госпереворот в Чаде

Посол в РФ Бешир: госпереворота в Чаде нет

29 февраля 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Происходящее в Чаде не является попыткой госпереворота. Об этом заявил посол Чада в РФ Адам Бешир. Он отметил, что правительственные силы планируют блокировать улицы для порядка. «Танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем. Но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось», — сказал дипломат ТАСС. Бешир сообщил, что конфликт возник между правительством и сторонниками Социалистической партии без границ (СПГ). По его словам, после покушения на председателя Верховного суда Чада Самира Адама Аннур правительство задержало ряд подозреваемых. Лидер СПГ Яя Дилло оказал сопротивление при аресте, что привело к конфликту. Агентство Nova Agency сообщало, что группа военнослужащих направилась к президентскому дворцу в Нджамене, чтобы попытаться взять его под контроль. Как пишет TchadOne, на улицах города видели боевиков и военную технику.

Происходящее в Чаде не является попыткой госпереворота. Об этом заявил посол Чада в РФ Адам Бешир. Он отметил, что правительственные силы планируют блокировать улицы для порядка. «Танки и прочая бронетехника принадлежат правительственным силам. Они будут блокировать основные подходы к важным объектам, вроде банков, президентских административных строений, мест хранения топлива, только чтобы держать ситуацию под контролем. Но это не госпереворот, в настоящий момент все уже закончилось», — сказал дипломат ТАСС. Бешир сообщил, что конфликт возник между правительством и сторонниками Социалистической партии без границ (СПГ). По его словам, после покушения на председателя Верховного суда Чада Самира Адама Аннур правительство задержало ряд подозреваемых. Лидер СПГ Яя Дилло оказал сопротивление при аресте, что привело к конфликту. Агентство Nova Agency сообщало, что группа военнослужащих направилась к президентскому дворцу в Нджамене, чтобы попытаться взять его под контроль. Как пишет TchadOne, на улицах города видели боевиков и военную технику.