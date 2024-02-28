28 февраля 2024

После ЧП с отравлением зомби-косуль курганцев научат пользоваться пестицидами

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских фермеров из-за зомби-косуль будут обучать обработке почвы
Курганских фермеров из-за зомби-косуль будут обучать обработке почвы Фото:

Фермеров из Курганской области научат правильной обработке хозяйств пестицидами. Региональные власти приняли такое решение из-за появления аномальных косуль, у которых заметили неадекватное поведение и мутный взгляд, что напоминает зомби. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области. Ранее сообщалось, что зомби-косули были отравлены ядом.

«В настоящее время формируется план-график применения пестицидов на вегетационный период 2024 года. Вопросы корректного использования пестицидов и средств защиты растений включены в график обучающих мероприятий для сельхозтоваропроизводителей региона и ответственных должностных лиц администраций муниципальных образований по вопросам АПК», — рассказали URA.RU в департаменте.

При этом, чиновники отправили на исследование биоматериалы косуль, почву и корм. В результатах говорится, что в материалах не обнаружены пестициды, агрохимикаты, нитраты. При этом в образцах почвы обнаружено остаточное количество пестицидов, которое не превышает допустимых значений, в патологическом материале от косули — инфекционных агентов не установлено. При этом, в департаменте журналисту напрямую не ответили на вопрос про отравление косуль дикват дибромидом и дельтаметрином, которые используются в удобрениях и которые называют нервнопаралитическим ядом. Корреспонденту пояснили, что данные вещества Минсельхозом РФ признаны как разрешенные для удобрений.

Ранее URA.RU писало, что курганские зомби-косули оказались отравлены ядом. Федеральный центр токсикологической радиационной и биологической безопасности заявил, что в биоматериалах аномальных животных нашли вещества дикват дибромид и дельтаметрин. Это стало причиной неадекватного поведения у животных, которое напоминало зомби.

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Фермеров из Курганской области научат правильной обработке хозяйств пестицидами. Региональные власти приняли такое решение из-за появления аномальных косуль, у которых заметили неадекватное поведение и мутный взгляд, что напоминает зомби. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Курганской области. Ранее сообщалось, что зомби-косули были отравлены ядом. «В настоящее время формируется план-график применения пестицидов на вегетационный период 2024 года. Вопросы корректного использования пестицидов и средств защиты растений включены в график обучающих мероприятий для сельхозтоваропроизводителей региона и ответственных должностных лиц администраций муниципальных образований по вопросам АПК», — рассказали URA.RU в департаменте. При этом, чиновники отправили на исследование биоматериалы косуль, почву и корм. В результатах говорится, что в материалах не обнаружены пестициды, агрохимикаты, нитраты. При этом в образцах почвы обнаружено остаточное количество пестицидов, которое не превышает допустимых значений, в патологическом материале от косули — инфекционных агентов не установлено. При этом, в департаменте журналисту напрямую не ответили на вопрос про отравление косуль дикват дибромидом и дельтаметрином, которые используются в удобрениях и которые называют нервнопаралитическим ядом. Корреспонденту пояснили, что данные вещества Минсельхозом РФ признаны как разрешенные для удобрений. Ранее URA.RU писало, что курганские зомби-косули оказались отравлены ядом. Федеральный центр токсикологической радиационной и биологической безопасности заявил, что в биоматериалах аномальных животных нашли вещества дикват дибромид и дельтаметрин. Это стало причиной неадекватного поведения у животных, которое напоминало зомби.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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