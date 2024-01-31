Курганские зомби-косули оказались отравлены ядом

01 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Казанские ученые опровергли зомби-вирус у курганских косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В биоматериалах аномальных косуль из Курганской области нашли вещество дикват дибромид и дельтаметрин, которые квалифицируются как нервнопаралитический яд. Это стало причиной неадекватного поведения у животных, которое напоминало зомби. О результатах исследования корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к природоохранной деятельности, предоставив документ с результатами анализов. «Как дельтаметрин, так и дикват-катион являются соединениями не свойственными и чужеродными для организма сибирских косуль. По механизму воздействия дельтаметрин является нервнопаралитическим ядом», — указано в документе Федерального центра токсикологической радиационной и биологической безопасности. Помимо биоматериалов косуль, на исследование были отправлены образцы почвы, растений, а также канистру, в которой содержался пестицид «ЛОСТ (десикант)». Отмечается, что данное вещество способно вызывать у животных цепную реакцию, из-за которой в организме повышается уровень окислительного стресса. Такое воздействие в дальнейшем приводит к разрушению клеточных мембран и последующей гибели клеток. Обоим веществам свойственно накапливаться в печени и жировых тканях. Согласно результатам анализа, следы дельтаметрина и дикват-катиона в организмах косуль указывают, что они попали в туши еще при жизни животных. По информации источников URA.RU, заражение косуль могло произойти на территориях фермерств, где землю брали в аренду под сельскохозяйственные нужды. По информации из открытых источников, дельтаметрин используется для обработки противомоскитных сеток и помещений от переносчиков малярии, также его используют для санитарной обработки зданий от тараканов, клопов, блох и прочего. Данное веществе используется и в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей (отмечают, что дельтаметрин устойчив к дождю и солнечному свету). Домашних и сельскохозяйственных животных также обрабатывают этим веществом от паразитов и клещей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области спустя месяц после того, как заметили зомби-косули, нашли новую. Тогда аномальных животных встретили в Лебяжьевском округе. Также отмечается, что у курганских косуль не находили заразных болезней, которые могли бы привести к их неадекватному поведению Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В биоматериалах аномальных косуль из Курганской области нашли вещество дикват дибромид и дельтаметрин, которые квалифицируются как нервнопаралитический яд. Это стало причиной неадекватного поведения у животных, которое напоминало зомби. О результатах исследования корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к природоохранной деятельности, предоставив документ с результатами анализов. «Как дельтаметрин, так и дикват-катион являются соединениями не свойственными и чужеродными для организма сибирских косуль. По механизму воздействия дельтаметрин является нервнопаралитическим ядом», — указано в документе Федерального центра токсикологической радиационной и биологической безопасности. Помимо биоматериалов косуль, на исследование были отправлены образцы почвы, растений, а также канистру, в которой содержался пестицид «ЛОСТ (десикант)». Отмечается, что данное вещество способно вызывать у животных цепную реакцию, из-за которой в организме повышается уровень окислительного стресса. Такое воздействие в дальнейшем приводит к разрушению клеточных мембран и последующей гибели клеток. Обоим веществам свойственно накапливаться в печени и жировых тканях. Согласно результатам анализа, следы дельтаметрина и дикват-катиона в организмах косуль указывают, что они попали в туши еще при жизни животных. По информации источников URA.RU, заражение косуль могло произойти на территориях фермерств, где землю брали в аренду под сельскохозяйственные нужды. По информации из открытых источников, дельтаметрин используется для обработки противомоскитных сеток и помещений от переносчиков малярии, также его используют для санитарной обработки зданий от тараканов, клопов, блох и прочего. Данное веществе используется и в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей (отмечают, что дельтаметрин устойчив к дождю и солнечному свету). Домашних и сельскохозяйственных животных также обрабатывают этим веществом от паразитов и клещей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области спустя месяц после того, как заметили зомби-косули, нашли новую. Тогда аномальных животных встретили в Лебяжьевском округе. Также отмечается, что у курганских косуль не находили заразных болезней, которые могли бы привести к их неадекватному поведению