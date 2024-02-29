Спикер ВСУ развеял мечты Минобороны Украины о производстве своих ракет для ПВО

29 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

По словам Игната, Запад поставляет Украине ракеты, потому что в стране нет собственного производства Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине нет собственного производства ракет, поэтому страна получает от Запада ракеты для систем ПВО. Об этом сообщает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «У нас нет своего производства [зенитных ракет в том числе] еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их», — передает «Украинская правда» слова Игната. Он добавил, что ракеты всегда будут дефицитом для Киева. Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина будет производить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) с дальностью действия 100 километров. По словам заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, планировалось производство обычных зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО по типу ЗРК «Коралл». Он добавил, что в утвержденном бюджете на 2024 год было предусмотрено порядка 175 миллиардов гривен для закупки боеприпасов и ракет. Кроме того, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что страна начнет самостоятельное производство средств ПВО. По его словам, в Киев приедут специалисты, которые разработают план собственного производства того, что нужно для боевых действий.

На Украине нет собственного производства ракет, поэтому страна получает от Запада ракеты для систем ПВО. Об этом сообщает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «У нас нет своего производства [зенитных ракет в том числе] еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их», — передает «Украинская правда» слова Игната. Он добавил, что ракеты всегда будут дефицитом для Киева. Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина будет производить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) с дальностью действия 100 километров. По словам заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, планировалось производство обычных зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО по типу ЗРК «Коралл». Он добавил, что в утвержденном бюджете на 2024 год было предусмотрено порядка 175 миллиардов гривен для закупки боеприпасов и ракет. Кроме того, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что страна начнет самостоятельное производство средств ПВО. По его словам, в Киев приедут специалисты, которые разработают план собственного производства того, что нужно для боевых действий.