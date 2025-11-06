Блогерам без соответствующего образования запретят вести обучающие курсы

Вред от блогеров-самоучек, раздающих советы, сопоставим с масштабами последствий пандемии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России рассматривается возможность введения более строгих требований к блогерам, не имеющим профессионального образования. Законодатели намерены запретить таким пользователям интернета проводить консультации и образовательные курсы. Причиной данной инициативы стало увеличение числа граждан, пострадавших от деятельности самопровозглашенных специалистов, сообщили журналисты.

«Мало просто надеть медицинский халат. По китайскому варианту блогер обязан либо иметь профильный диплом ВУЗа, либо каждый раз ссылаться на первоисточник распространяемой информации, либо публично отказываться от ответственности за нее. Так что за все, что я вам сейчас наговорил, я не ручаюсь, так как не имею юридического образования, как-то так», — сообщил корреспондент телеканал РЕН ТВ Дмитрий Зименкин.

Как отмечают эксперты, отсутствие даже базового профильного образования не мешает некоторым блогерам давать рекомендации по вопросам здоровья и финансового планирования, а в отдельных случаях фиксируется проведение хирургических вмешательств. Для решения данной проблемы российские парламентарии обратились к опыту Китайской Народной Республики, где уже разработаны механизмы противодействия подобным явлениям.

