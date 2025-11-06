В Швеции в поддельных игрушках Лабубу обнаружен опасный химикат
Опасное вещество содержалось в пластике, из которого изготовлены лица игрушек
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Швеции в поддельных игрушках Лабубу выявили опасный для здоровья химикат. Об этом сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen).
«Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу», — говорится в сообщении. В пяти из семи протестированных поддельных кукол Лабубу был выявлен высокий уровень диэтилгексилфталата (ДЭГФ). Опасное вещество содержалось в пластике, из которого изготовлены лица игрушек.
ДЭГФ представляет собой пластификатор, который используется для размягчения пластиковых изделий. Специалисты агентства подчеркивают, что диэтилгексилфталат токсичен для репродуктивной системы человека. Вещество способно негативно влиять на способность к деторождению и представляет угрозу для развития плода. Наибольшую опасность контрафактные игрушки с токсичными веществами представляют для маленьких детей. Малыши часто тянут игрушки в рот, что значительно увеличивает вероятность попадания опасного вещества в организм.
В Швеции использование ДЭГФ в производстве игрушек находится под запретом с конца 1990-х годов. С начала 2024 года таможенники задержали и изъяли более 5,3 тысячи поддельных кукол Лабубу, пытавшихся попасть на шведский рынок. В преддверии сезона активных распродаж — «черной пятницы» и рождественских праздников — шведские власти настоятельно рекомендуют родителям воздержаться от покупки поддельных игрушек для детей.
Лабубу — это дизайнерские плюшевые игрушки с характерными заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой, которые стали настоящим феноменом поп-культуры. Автором этих персонажей является гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, черпавший вдохновение в скандинавской мифологии. Компания Pop Mart начала выпуск игрушек Лабубу в 2019 году, но настоящий взрыв популярности пришелся на 2024 год.
