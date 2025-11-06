Генсек НАТО призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией
Марк Рютте заявил, что Россия готовится к длительной конфронтации
Фото: CC BY-SA 2.0/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства-члены альянса подготовиться к «продолжительному противостоянию» с Россией. Он отметил, что Западу недопустимо проявлять наивность в этой ситуации.
«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — сказал Рютте в ходе выступления на промышленном оборонном форуме в Румынии. Прямая трансляция идет на youtube-канале блока.
В течение последних лет российская сторона неоднократно указывала на беспрецедентное усиление активности Североатлантического альянса вблизи западных рубежей страны. НАТО продолжает развивать свои инициативы, характеризуя их как меры по «противодействию российской агрессии». Официальные представители России систематически выражали озабоченность наращиванием военного присутствия блока на европейском континенте. В Кремле подчеркивали, что Москве не представляет угрозы ни для одного государства. Однако будет реагировать на любые действия, которые могут создавать потенциальную опасность для национальных интересов страны.
