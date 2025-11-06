Генсек НАТО призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией

Марк Рютте заявил, что Россия готовится к длительной конфронтации Фото: CC BY-SA 2.0/Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал государства-члены альянса подготовиться к «продолжительному противостоянию» с Россией. Он отметил, что Западу недопустимо проявлять наивность в этой ситуации.

«Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире… Они готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы тоже должны быть готовы», — сказал Рютте в ходе выступления на промышленном оборонном форуме в Румынии. Прямая трансляция идет на youtube-канале блока.