Экономист перечислил продукты, которые подешевели в этом году больше всего

Куриное яйцо и картофель станут самыми подешевевшими продуктами по итогам 2025 года

Определен список продуктов, которые сильнее всего потеряли в цене в 2025 году. О том, что заняло первое место в этом перечне рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо и картофель. Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22%, а на картофель — на 26%. Также среди продуктов питания с высокой вероятностью мы увидим снижение цен по итогам года на рис (8–10%), сливочное масло (5–10%), сахар-песок (на 4–7%)», — приводит слова Балынина «Газета.Ru».

Как пояснил эксперт, снижение стоимости на плодоовощную продукцию обусловлено двумя факторами: высоким уровнем отечественного урожая и результативностью мер по развитию сельского хозяйства. По словам Балынина, стабильность цен на картофель до следующего урожая 2026 года будет определяться тем, насколько качественно аграрии организуют хранение урожая текущего года.

