Mash: до полного окружения Покровска осталось три километра

Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Российские войска находятся в трех километрах до полного окружения Покровска. ВС РФ перерезали все асфальтированные дороги, ведущие из города, а последний выезд находится под постоянным огневым контролем.
«До полного окружения Покровска осталось три километра», — пишет telegram-канал Mash. Украинские подразделения столкнулись с острой нехваткой топлива. Солдаты вынуждены сливать бензин из брошенной техники для обеспечения работы генераторов. К тому же, украинские силы испытывают серьезный дефицит бронетехники. Военнослужащие ВСУ вынуждены использовать легковые автомобили для попыток прорыва, двигаясь по бездорожью.
Под контролем ВС РФ находится около 85% территории Покровска. Отдельное направление боевых действий развивается в соседнем Мирнограде. Украинские силы удерживают восточные окраины этого города, где закрепились остатки двух бригад ВСУ. Российская 155-я бригада морской пехоты продолжает наступательные действия в этом районе. Украинское командование характеризует обстановку как «стабильную» и требует от подразделений удерживать Покровск любой ценой.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
