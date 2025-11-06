Упавший метеорит ищут в Новгородской и Тверской областях
Обломки метеорита упали в двух российских регионах (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На территории Новгородской и Тверской областей ведутся активные поиски осколков метеорита. Его наблюдали в конце октября, во время полета он распался на многочисленные фрагменты. В данный момент их поисками занимаются как представители научного сообщества, так и жители региона, сообщили журналисты.
Эта деятельность напоминает охоту, однако целью здесь является не дикий зверь, а объект космического происхождения. Экипированный металлодетектором и лопатой, Алексей Устрялов обследует зону предполагаемого приземления обломков небесного тела всего в двух километрах от своего жилища. Для него подобная возможность представляется уникальной.
«Люди находят с надеждой обогатиться, кто-то коллекционирует, кто-то изучает. Люди видели зарево, у кого-то дверь открылась даже в доме, вибрация была», — рассказал Алексей Устрялов в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Тем не менее, за несколько часов исследований территорий не удалось обнаружить характерных признаков падения, таких как следы выгоревшей растительности. Кроме того, остается открытым вопрос о природе наблюдаемого явления. Появление в атмосфере яркого объекта с зеленоватым свечением породило множество предположений: некоторые восприняли это как признак внеземного вторжения, другие предполагали падение искусственного спутника, третьи связывали событие с разработками в области искусственного интеллекта. Дополнительный интерес вызвал тот факт, что NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6 непосредственно после наблюдения болида. Причины такого решения остаются невыясненными.
Вместе с тем, преобладающая часть научного сообщества склоняется к версии о космической природе объекта. Согласно оценкам, железокаменный метеороид имел диаметр не более одного метра, а характерное зелено-голубое излучение обусловлено присутствием в его составе никеля и магния. Окончательное подтверждение этой гипотезы возможно только при обнаружении материальных фрагментов.
Ранее сообщалось, что метеорит проник в земную атмосферу со скоростью приблизительно 35 километров в секунду. Первое наблюдение объекта было зафиксировано над городом Тотьма в 06:32 по местному времени. Двигаясь по траектории с востока на запад через Вологду и Череповец, небесное тело разрушилось в стратосфере спустя примерно 20 секунд после появления. Возможные остатки метеорита, при условии их сохранности, распределились по территории Новгородской и Тверской областей.
