Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка

Более подробная информация по выплатам появится позднее, пообещали в АСВ
новость из сюжетаОтзывы лицензий у банков
С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. Об этом заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
«29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк», — говорится в заявлении АСВ. Оно опубликовано на странице в соцсети «
Вся информация о назначении выплат и порядке их получения появится 29 февраля. Точные данные будут позднее.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Основная причина — нарушения закона. Согласно процедуре банкротства, выплаты назначает страховая компания.
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