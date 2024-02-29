Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка

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Платежная система Qiwi. , qiwi
Более подробная информация по выплатам появится позднее, пообещали в АСВ Фото:
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С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. Об этом заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк», — говорится в заявлении АСВ. Оно опубликовано на странице в соцсети «Вконтакте».

Вся информация о назначении выплат и порядке их получения появится 29 февраля. Точные данные будут позднее.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Основная причина — нарушения закона. Согласно процедуре банкротства, выплаты назначает страховая компания.

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С 29 февраля начались страховые выплаты вкладчикам Qiwi Банка. Об этом заявили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). «29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк», — говорится в заявлении АСВ. Оно опубликовано на странице в соцсети «Вконтакте». Вся информация о назначении выплат и порядке их получения появится 29 февраля. Точные данные будут позднее. Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Основная причина — нарушения закона. Согласно процедуре банкротства, выплаты назначает страховая компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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