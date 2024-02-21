QIWI Банк лишился лицензии: причины и последствия для вкладчиков

ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за нарушений

QIWI Банк лишился лицензии ЦБ РФ 21 февраля Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сегодня, 21 февраля, Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. У пользователей стали с перебоями работать кошельки. Почему ЦБ отозвал лицензию и что будет дальше с банком — в материале URA.RU.

Центробанк ранее предупреждал QIWI устранить проблемы

Летом 2023 года ЦБ ввел ограничения на ряд операций банка. Из-за этого вывод средств с кошельков на банковские счета не всегда работал полностью. Также был введен запрет на прямое снятие наличных. Еще нельзя было выводить на карты и счета других банков больше 1000 рублей ежемесячно.

Такие меры были введены из-за недочетов, которые нашел ЦБ. Среди них были: возможность использования кошельков для отмывания денег и регистрация счета без ведома пользователя.

Такие ограничения вводились на шесть месяцев. В феврале 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензию.

Можно ли вывести деньги с QIWI

На данный момент — нет. Он был доступен несколько минут после отзыва лицензии. Пополнить баланс кошелька также уже нельзя.

Центробанк пообещал вернуть вклады в полном размере. Операции начнутся не позднее 6 марта 2024 года, однако не больше 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом накопленных процентов. Для оперативного вывода есть возможность использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе до 27 февраля. Выплата вкладов производится ГК «АСВ».

Как люди пользовались QIWI

Кошелек использовался не только для легализации денег, полученных на криптоторговле и преступным путем. Пользователи переводили средства через QIWI еще и для оплаты зарубежных сервисов, которые сейчас недоступны в РФ. Однако все это — серые схемы.

Отзыв лицензии QIWI

Лицензию у QIWI Банка отозвали 21 февраля 2024 года. Этот случай стал первым за два года.

Официальная причина — использование кошельков в серых схемах. В ЦБ рассказали, что QIWI не был значимым кредитором реального рынка, а также не снижал риски для своих клиентов. По данным Банка России, QIWI Банк находился на 89 месте в российской банковской системе. Сейчас же ЦБ назначил новую временную администрацию QIWI. Она будет заниматься делом банкротства.