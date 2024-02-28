В Челябинской области усилят контроль за маршрутками

В Челябинской области усилят контроль за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам. Такое решение приняли 29 февраля депутаты заксобрания региона, сообщает корреспондент URA.RU.
«Согласно изменениям в областном законодательстве, за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, закреплена обязанность не менее, чем за 15 дней предупреждать об их изменениях уполномоченный орган региональной власти, который занимается организацией пассажирских перевозок. За невыполнение этого требования перевозчиков будут штрафовать», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.
Помимо этого, по словам Нечаева, штрафы будут грозить перевозчикам, а также владельцам автостанций и автовокзалов, которые превышают максимальное число транспорта, которое можно одновременно использовать на маршруте по расписанию. Поправки в региональное законодательство связаны с изменениями федеральных нормативных актов.
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