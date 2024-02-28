28 февраля 2024

В Челябинской области усилят контроль за маршрутками

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, остановка общественного транспорта, пассажиры, маршрутка
Маршрутчиков будут штрафовать за изменение стоимости проезда без уведомления властей Фото:

В Челябинской области усилят контроль за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам. Такое решение приняли 29 февраля депутаты заксобрания региона, сообщает корреспондент URA.RU.

«Согласно изменениям в областном законодательстве, за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, закреплена обязанность не менее, чем за 15 дней предупреждать об их изменениях уполномоченный орган региональной власти, который занимается организацией пассажирских перевозок. За невыполнение этого требования перевозчиков будут штрафовать», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

Помимо этого, по словам Нечаева, штрафы будут грозить перевозчикам, а также владельцам автостанций и автовокзалов, которые превышают максимальное число транспорта, которое можно одновременно использовать на маршруте по расписанию. Поправки в региональное законодательство связаны с изменениями федеральных нормативных актов.

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В Челябинской области усилят контроль за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам. Такое решение приняли 29 февраля депутаты заксобрания региона, сообщает корреспондент URA.RU. «Согласно изменениям в областном законодательстве, за перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам, закреплена обязанность не менее, чем за 15 дней предупреждать об их изменениях уполномоченный орган региональной власти, который занимается организацией пассажирских перевозок. За невыполнение этого требования перевозчиков будут штрафовать», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. Помимо этого, по словам Нечаева, штрафы будут грозить перевозчикам, а также владельцам автостанций и автовокзалов, которые превышают максимальное число транспорта, которое можно одновременно использовать на маршруте по расписанию. Поправки в региональное законодательство связаны с изменениями федеральных нормативных актов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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