28 февраля 2024

В свердловскую больницу нагрянули силовики

Сотрудницу свердловской больницы задержали на работе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудница подозревается во взяточничестве
Сотрудница подозревается во взяточничестве Фото:

В Новолялинскую районную больницу (Свердловская область) зашли силовики и задержали одну из сотрудниц. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Они схватили женщину из кадров. Предположительно, за взятки», — отметил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с и. о. главного врача медучреждения Анфисой Кисилевой. Но она не на звонок. Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области, ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новолялинскую районную больницу (Свердловская область) зашли силовики и задержали одну из сотрудниц. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Они схватили женщину из кадров. Предположительно, за взятки», — отметил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU попытался связаться с и. о. главного врача медучреждения Анфисой Кисилевой. Но она не на звонок. Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...