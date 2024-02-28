В свердловскую больницу нагрянули силовики

Сотрудница подозревается во взяточничестве
В Новолялинскую районную больницу (Свердловская область) зашли силовики и задержали одну из сотрудниц. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«Они схватили женщину из кадров. Предположительно, за взятки», — отметил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с и. о. главного врача медучреждения Анфисой Кисилевой. Но она не на звонок. Агентство обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области, ответ ожидается.
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