Песков: Путин никогда не сыпет пустыми обещаниями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил важность заявлений Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Президент России Владимир Путин никогда не делает популистских заявлений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в преддверии послания Федеральному Собранию.

«Путин далек от популизма. Он никогда не сыпет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Послание Путина Федеральному Собранию будет 29 февраля. Ожидается, что оно будет идти больше часа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин никогда не делает популистских заявлений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в преддверии послания Федеральному Собранию. «Путин далек от популизма. Он никогда не сыпет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Послание Путина Федеральному Собранию будет 29 февраля. Ожидается, что оно будет идти больше часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...