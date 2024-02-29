Песков: Путин никогда не сыпет пустыми обещаниями

Дмитрий Песков отметил важность заявлений Владимира Путина
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию в 2020 году
Президент России Владимир Путин никогда не делает популистских заявлений. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в преддверии послания Федеральному Собранию.
«Путин далек от популизма. Он никогда не сыпет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Послание Путина Федеральному Собранию будет 29 февраля. Ожидается, что оно будет идти больше часа.
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