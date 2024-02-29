Общество ЖКХ и Городская среда Систему ЖКХ ждет модернизация на миллиарды рублей 29 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 + РФ выделит 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года будет направлено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что это даст возможность расширить программу социальной газификации. В России на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года будет направлено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что это даст возможность расширить программу социальной газификации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям