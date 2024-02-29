Систему ЖКХ ждет модернизация на миллиарды рублей

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
РФ выделит 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года будет направлено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что это даст возможность расширить программу социальной газификации.

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В России на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года будет направлено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что это даст возможность расширить программу социальной газификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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