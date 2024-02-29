Систему ЖКХ ждет модернизация на миллиарды рублей

РФ выделит 4,5 триллиона рублей на модернизацию ЖКХ, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
В России на модернизацию системы ЖКХ до 2030 года будет направлено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 триллиона рублей, включая частные компании», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что это даст возможность расширить программу социальной газификации.
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