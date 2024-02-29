Путин подтвердил обещание продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

Трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга, как и предполагалось, в 2024 году. Об этом заявил президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.
«В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет. Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга», — сказал Путин.
О старте строительства трассы М-12 Москва — Казань премьер-министр Михаил Мишустин объявил летом 2020 года. Весной 2021-го президент Владимир Путин поручил продлить ее до Екатеринбурга к 2024 году.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.