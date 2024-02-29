Как Запад отреагировал на послание Путина Федеральному собранию

Европейские СМИ увидели в словах Путина предостережение Западу по Украине

29 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Выступление российского лидера произошло перед президентскими выборами в РФ, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. Европейские издания увидели в словах российского лидера предостережение Западу. О реакции западных СМИ на послание Путина — в материале URA.RU. Reuters Агентство Reuters расценило послание президента России как сигнал Западу. «Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят войска воевать на Украину», — говорится в материале. Там отмечают, что российский лидер предупредил страны о том, что у Москвы есть оружие для нанесения ударов по целям на Западе. Financial Times Британская газета FT в своей статье привела слова директора Международного института стратегических исследований Уильяма Альберка, который заявил, что слова Путина о ядерном оружии были направлены на то, чтобы напугать Запад. Кроме того, одной из целей его речи было заставить западные страны ограничить поддержку Киева в решающий момент конфликта. Sky News Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака также отреагировал на слова Путина о том, что вмешательство Запада в конфликт может спровоцировать ядерную войну. Он заявил, что не видел конкретных комментариев главы РФ, однако страна по-прежнему полностью поддерживает Украину. По его словам, небольшое количество британских сотрудников находится в стране, обеспечивая дипломатическую безопасность и помогая обучать украинские силы. Телеканал также написал, что Путин не поднял тему Приднестровья, которое недавно попросило о помощи из-за давления на экономику. CNN Телеканал отметил, что российский лидер не раз поднимал тему ядерного оружия с начала спецоперации. В материале пишут, что выступление Путина длилось более двух часов — побив его предыдущий рекорд. В статье также подчеркнули слова президента о том, что Россия усилит свое присутствие вдоль своей западной границы, чтобы нейтрализовать угрозы расширения НАТО после того, как Финляндия и Швеция присоединились к альянсу. The Wall Street Journal Газета обратила внимание на то, что выступление российского лидера произошло перед президентскими выборами в РФ, выразив уверенность в победе российского лидера. «Заявления Путина прозвучали в то время, когда Россия готовится к президентским выборам в следующем месяце», — говорится в материале. Telegraph По мнению издания, глава РФ использовал свою речь, чтобы сообщить союзникам Киева о том, что российские стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. В материале также отметили факт того, что выступление состоялось незадолго до президентских выборов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. Европейские издания увидели в словах российского лидера предостережение Западу. О реакции западных СМИ на послание Путина — в материале URA.RU. Агентство Reuters расценило послание президента России как сигнал Западу. «Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят войска воевать на Украину», — говорится в материале. Там отмечают, что российский лидер предупредил страны о том, что у Москвы есть оружие для нанесения ударов по целям на Западе. Британская газета FT в своей статье привела слова директора Международного института стратегических исследований Уильяма Альберка, который заявил, что слова Путина о ядерном оружии были направлены на то, чтобы напугать Запад. Кроме того, одной из целей его речи было заставить западные страны ограничить поддержку Киева в решающий момент конфликта. Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака также отреагировал на слова Путина о том, что вмешательство Запада в конфликт может спровоцировать ядерную войну. Он заявил, что не видел конкретных комментариев главы РФ, однако страна по-прежнему полностью поддерживает Украину. По его словам, небольшое количество британских сотрудников находится в стране, обеспечивая дипломатическую безопасность и помогая обучать украинские силы. Телеканал также написал, что Путин не поднял тему Приднестровья, которое недавно попросило о помощи из-за давления на экономику. Телеканал отметил, что российский лидер не раз поднимал тему ядерного оружия с начала спецоперации. В материале пишут, что выступление Путина длилось более двух часов — побив его предыдущий рекорд. В статье также подчеркнули слова президента о том, что Россия усилит свое присутствие вдоль своей западной границы, чтобы нейтрализовать угрозы расширения НАТО после того, как Финляндия и Швеция присоединились к альянсу. Газета обратила внимание на то, что выступление российского лидера произошло перед президентскими выборами в РФ, выразив уверенность в победе российского лидера. «Заявления Путина прозвучали в то время, когда Россия готовится к президентским выборам в следующем месяце», — говорится в материале. По мнению издания, глава РФ использовал свою речь, чтобы сообщить союзникам Киева о том, что российские стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности. В материале также отметили факт того, что выступление состоялось незадолго до президентских выборов.