Шойгу решительно ответил на планы Запада отправить свои войска на Украину

Шойгу: у России есть силы противостоять любому врагу

29 февраля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Россия способна остановить любого противника, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на планы Запада о возможной отправке своих войск на Украину. Он заявил, что Россия обладает всем необходимым для того, чтобы эффективно справиться с любым противником или врагом. «У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага», — передает слова Шойгу telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава Минобороны при этом подчеркнул, что среди руководства западных стран сейчас идут активные споры по поводу возможной отправки войск на украинскую территорию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о наличии дискуссии среди лидеров государств Евросоюза относительно возможной отправки войск европейских стран на Украину. Он не исключил такой вероятности в будущем, но подчеркнул, что каждая страна имеет суверенное право на решение об использовании своих вооруженных сил.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на планы Запада о возможной отправке своих войск на Украину. Он заявил, что Россия обладает всем необходимым для того, чтобы эффективно справиться с любым противником или врагом. «У России есть все, чтобы встретить любого противника, любого врага», — передает слова Шойгу telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава Минобороны при этом подчеркнул, что среди руководства западных стран сейчас идут активные споры по поводу возможной отправки войск на украинскую территорию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о наличии дискуссии среди лидеров государств Евросоюза относительно возможной отправки войск европейских стран на Украину. Он не исключил такой вероятности в будущем, но подчеркнул, что каждая страна имеет суверенное право на решение об использовании своих вооруженных сил.