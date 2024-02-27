27 февраля 2024

В Минобороны Франции опровергли слова Макрона об отправке войск на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Военное ведомство Франции опровергло слова Макрона Фото:

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию о планах отправки войск НАТО на Украину, уточнив, что все обсуждения касались исключительно расширения помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. Об этом Лекорю заявил в интервью CNN.

«Это не отправка войск для ведения конфликта против России», — подчеркнул Лекорню, добавив, что на конференции в Париже европейские лидеры рассматривали различные варианты поддержки Украины, но к консенсусу по этим вопросам не пришли. Министр также отметил, что эти идеи не предполагают прямого вступления в боевые действия с российскими силами.

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину были высказаны на фоне дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля. Макрон уточнил, что такая мера может быть рассмотрена, если она окажется полезной для достижения целей ЕС. Многие страны ЕС раскритиковали французского лидера за подобное предположение, URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию о планах отправки войск НАТО на Украину, уточнив, что все обсуждения касались исключительно расширения помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. Об этом Лекорю заявил в интервью CNN. «Это не отправка войск для ведения конфликта против России», — подчеркнул Лекорню, добавив, что на конференции в Париже европейские лидеры рассматривали различные варианты поддержки Украины, но к консенсусу по этим вопросам не пришли. Министр также отметил, что эти идеи не предполагают прямого вступления в боевые действия с российскими силами. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину были высказаны на фоне дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля. Макрон уточнил, что такая мера может быть рассмотрена, если она окажется полезной для достижения целей ЕС. Многие страны ЕС раскритиковали французского лидера за подобное предположение, URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...