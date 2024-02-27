В Минобороны Франции опровергли слова Макрона об отправке войск на Украину

28 февраля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Военное ведомство Франции опровергло слова Макрона Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию о планах отправки войск НАТО на Украину, уточнив, что все обсуждения касались исключительно расширения помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. Об этом Лекорю заявил в интервью CNN. «Это не отправка войск для ведения конфликта против России», — подчеркнул Лекорню, добавив, что на конференции в Париже европейские лидеры рассматривали различные варианты поддержки Украины, но к консенсусу по этим вопросам не пришли. Министр также отметил, что эти идеи не предполагают прямого вступления в боевые действия с российскими силами. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину были высказаны на фоне дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля. Макрон уточнил, что такая мера может быть рассмотрена, если она окажется полезной для достижения целей ЕС. Многие страны ЕС раскритиковали французского лидера за подобное предположение, URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию о планах отправки войск НАТО на Украину, уточнив, что все обсуждения касались исключительно расширения помощи Киеву в области разминирования и обучения украинских военных. Об этом Лекорю заявил в интервью CNN. «Это не отправка войск для ведения конфликта против России», — подчеркнул Лекорню, добавив, что на конференции в Париже европейские лидеры рассматривали различные варианты поддержки Украины, но к консенсусу по этим вопросам не пришли. Министр также отметил, что эти идеи не предполагают прямого вступления в боевые действия с российскими силами. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину были высказаны на фоне дискуссии лидеров стран ЕС 26 февраля. Макрон уточнил, что такая мера может быть рассмотрена, если она окажется полезной для достижения целей ЕС. Многие страны ЕС раскритиковали французского лидера за подобное предположение, URA.RU подготовило подробный материал с реакцией Запада.