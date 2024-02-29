Москва поможет улучшить качество образования ученикам тюменских школ

В Тюменские школы планируют внедрить сервисы МЭШ

В 186 тюменских школ с нового учебного года внедрят сервисы МЭШ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва планирует внедрить в школы Тюменской области и Дагестана сервисы, технологической основой для которых служит «Московская электронная школа» (МЭШ). Это место доступа для педагогов, учащихся и родителей к качественному образовательному контенту. Такое соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Дагестан Сергей Меликов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня в этом соглашении с двумя регионами с удовольствием поможем сделать одну из лучших в мире систем, которая будет работать на благо жителей этих регионов, ну и для нас очень важно: когда мы делимся опытом, мы видим тот опыт, который был в регионах, добавляем в нашу систему, улучшаем ее. Это, конечно, выгодно будет всем нам», — слова Собянина передает ТАСС. В два субъекта РФ будут внедрять сервисы Федеральной государственной информационной системы «Моя школа», технологической основой для которых служит «Московская электронная школа».

В 186 школах Тюменской области с нового учебного года внедрят сервисы МЭШ. Будущие пользователи — 12,7 тысячи учителей и 250 тысяч учащихся. Сейчас подсистемы и цифровые сервисы МЭШ работают в Калужской и Московской областях, Республике Татарстан. В этих регионах новая образовательная платформа охватывает 3 298 школ.

«Моя школа» — это информационная система, которая была создана Министерством просвещения РФ для реализации образовательных программ общего и среднего образования. Это общая точка доступа для педагогов, учащихся и родителей к качественному образовательному контенту и цифровым сервисам на всей территории России. МЭШ — это бесплатный онлайн-портал с электронным дневником, портфолио школьника и огромной библиотекой учебных материалов.