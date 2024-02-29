Власти Челябинской области заговорили об экономическом развитии после списания кредитов

Куцевляк: списание долгов даст новый импульс для развития Челябинской области

У региона накопилось более 46 млрд рублей бюджетных кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам субъектов РФ. В пресс-службе правительства Челябинской области URA.RU заявили, что это уникальная возможность для дальнейшего развития региона, которую ранее лоббировал на Госсовете губернатор Алексей Текслер.

«В послании президента РФ нашли отражение предложения руководителя комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ Алексея Текслера по частичному списанию госдолга регионов. Это уникальная возможность для дальнейшего развития регионов и становления их экономически самодостаточными к 2030 году», — отмечают в пресс-службе правительства.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк добавил, что проблема высокой долговой нагрузки субъектов РФ не нова. В 2020 году в целях реализации антиковидных мер была проведена реструктуризация бюджетных кредитов, а позднее, в 2021 году, была запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов. А в 2022 году начался активный процесс замещения коммерческого долга регионов на дешевые бюджетные кредиты.

«Однако оборотной стороной медали стал существенный объем накопившихся платежей по бюджетным кредитам, предстоящих к погашению в 2025—2029 годах. Об этом на заседании комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ 18 декабря 2023 год говорил ее руководитель Текслер. Тогда губернатор назвал скопившуюся у регионов долговую нагрузку „горбом платежей“ и предложил частичное списание бюджетных кредитов», — заявил URA.RU Куцевляк.

Согласно информации, размещенной на сайте минфина Челябинской область, у региона 46 млрд 186 млн рублей бюджетных кредитов. Сэкономленные в ходе списания долгов средства, по словам Путина, должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.