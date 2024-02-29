Экономика Путин призвал списать часть долгов российских регионов. Видео 29 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 + Необходимо списать большую часть задолженности российских регионов, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Необходимо снизить долговую нагрузку российских регионов путем списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагается снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это позволит регионам сэкономить около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Эти средства могут быть направлены на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов в регионах, заключил Путин. Необходимо снизить долговую нагрузку российских регионов путем списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагается снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что это позволит регионам сэкономить около 200 миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Эти средства могут быть направлены на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов в регионах, заключил Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям