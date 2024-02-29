29 февраля 2024

Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, всу
Командование силами логистики ВСУ сменилось по указу Владимира Зеленского Фото:
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Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко. На этом посту он сменил Олега Гуляка. Соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте.

«Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности», — написано в документе.

В Генштабе украинской армии происходят масштабные ротации на фоне неудач на фронте. В начале февраля Зеленский назначил на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Через несколько дней у него появились новые заместители. В Верховной Раде Украины связывают кадровые перестановки с расследованием уголовных дел в отношении генералов, передает RT.

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Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко. На этом посту он сменил Олега Гуляка. Соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте. «Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности», — написано в документе. В Генштабе украинской армии происходят масштабные ротации на фоне неудач на фронте. В начале февраля Зеленский назначил на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Через несколько дней у него появились новые заместители. В Верховной Раде Украины связывают кадровые перестановки с расследованием уголовных дел в отношении генералов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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