Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ

Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко. На этом посту он сменил Олега Гуляка. Соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте.
«Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности», — написано в документе.
В Генштабе украинской армии происходят масштабные ротации на фоне неудач на фронте. В начале февраля Зеленский назначил на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Через несколько дней у него появились новые заместители. В Верховной Раде Украины связывают кадровые перестановки с расследованием уголовных дел в отношении генералов, передает RT.
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