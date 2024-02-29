Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ

01 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Командование силами логистики ВСУ сменилось по указу Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко. На этом посту он сменил Олега Гуляка. Соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте. «Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности», — написано в документе. В Генштабе украинской армии происходят масштабные ротации на фоне неудач на фронте. В начале февраля Зеленский назначил на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Через несколько дней у него появились новые заместители. В Верховной Раде Украины связывают кадровые перестановки с расследованием уголовных дел в отношении генералов, передает RT.

Новым Командующим силами логистики ВС Украины назначен Владимир Карпенко. На этом посту он сменил Олега Гуляка. Соответствующий указ с подписью президента страны Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте. «Указ президента. Назначить Владимира Карпенко командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины. Олега Гуляка уволить с занимаемой должности», — написано в документе. В Генштабе украинской армии происходят масштабные ротации на фоне неудач на фронте. В начале февраля Зеленский назначил на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Через несколько дней у него появились новые заместители. В Верховной Раде Украины связывают кадровые перестановки с расследованием уголовных дел в отношении генералов, передает RT.