Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Зеленский: новым главкомом ВСУ будет Сырский

08 февраля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также имеет успешный опыт наступления в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Новость по теме Природа конфликта Зеленского с Залужным: главное из интервью биографа президента Украины Зеленский до этого предложил Залужному «остаться в команде». После этого бывший главком заявил об изменении стратегии на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также имеет успешный опыт наступления в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Зеленский до этого предложил Залужному «остаться в команде». После этого бывший главком заявил об изменении стратегии на фронте.