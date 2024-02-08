Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный.
«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также имеет успешный опыт наступления в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
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Зеленский до этого предложил Залужному «остаться в команде». После этого бывший главком заявил об изменении стратегии на фронте.
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