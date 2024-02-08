Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Зеленский: новым главкомом ВСУ будет Сырский
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также имеет успешный опыт наступления в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

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Зеленский до этого предложил Залужному «остаться в команде». После этого бывший главком заявил об изменении стратегии на фронте.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Ранее этот пост занимал генерал Валерий Залужный. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также имеет успешный опыт наступления в Харьковской области», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Зеленский до этого предложил Залужному «остаться в команде». После этого бывший главком заявил об изменении стратегии на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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