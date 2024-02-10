Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом президент Украины заявил в своем видео-обращении.
«Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский… И полковник Андрей Лебеденко», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, при новом главнокомандующем Сухаревский будет заниматься беспилотными системами, а Лебеденко — инновациями.
Кроме того, Зеленский назначил двух новых заместителей начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Владимир Горбатюк будет заниматься оперативной работой штабов, планированием и управлением. Еще один бригадный генерал — Алексей Шевченко должен будет взять на себя заботы по логистике.
После отставки Валерия Залужного на пост главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского. До прихода в новую должность Сырский командовал сухопутными войсками. Западные СМИ и военные аналитики считают, что у него более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего. За большие потери на фронте сами солдаты его не любят и называют «Мясник» и «Генерал 200». Сырский родился России во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать.
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