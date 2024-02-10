Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ

11 февраля 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Зеленский отдал Сухаревскому беспилотные системы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом президент Украины заявил в своем видео-обращении. «Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский… И полковник Андрей Лебеденко», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, при новом главнокомандующем Сухаревский будет заниматься беспилотными системами, а Лебеденко — инновациями. Кроме того, Зеленский назначил двух новых заместителей начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Владимир Горбатюк будет заниматься оперативной работой штабов, планированием и управлением. Еще один бригадный генерал — Алексей Шевченко должен будет взять на себя заботы по логистике. После отставки Валерия Залужного на пост главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского. До прихода в новую должность Сырский командовал сухопутными войсками. Западные СМИ и военные аналитики считают, что у него более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего. За большие потери на фронте сами солдаты его не любят и называют «Мясник» и «Генерал 200». Сырский родился России во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом президент Украины заявил в своем видео-обращении. «Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский… И полковник Андрей Лебеденко», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, при новом главнокомандующем Сухаревский будет заниматься беспилотными системами, а Лебеденко — инновациями. Кроме того, Зеленский назначил двух новых заместителей начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Владимир Горбатюк будет заниматься оперативной работой штабов, планированием и управлением. Еще один бригадный генерал — Алексей Шевченко должен будет взять на себя заботы по логистике. После отставки Валерия Залужного на пост главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского. До прихода в новую должность Сырский командовал сухопутными войсками. Западные СМИ и военные аналитики считают, что у него более агрессивная военная тактика, чем у предыдущего главнокомандующего. За большие потери на фронте сами солдаты его не любят и называют «Мясник» и «Генерал 200». Сырский родился России во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе мать.