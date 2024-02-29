Следователи предъявили обвинение зарезавшей мужа сотруднице МФЦ из Соликамска

Силовики предъявили обвинение в убийстве сотруднице МФЦ из Соликамска (Пермский край). Женщина зарезала своего мужа из-за ревности, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следственным отделом по Соликамску <…> 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 20 февраля в одной из городских квартир.
По данным следствия, у супругов произошел конфликт на почве ревности. Женщина ударила ножом мужчину после того, как он обвинили ее в неверности. Она сама позвонила в скорую. Супруг в тот же день скончался в медучреждении.
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