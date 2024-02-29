29 февраля 2024

Следователи предъявили обвинение зарезавшей мужа сотруднице МФЦ из Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Жительницу Прикамья обвинили в убийстве мужа Фото:

Силовики предъявили обвинение в убийстве сотруднице МФЦ из Соликамска (Пермский край). Женщина зарезала своего мужа из-за ревности, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следственным отделом по Соликамску <…> 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 20 февраля в одной из городских квартир.

По данным следствия, у супругов произошел конфликт на почве ревности. Женщина ударила ножом мужчину после того, как он обвинили ее в неверности. Она сама позвонила в скорую. Супруг в тот же день скончался в медучреждении.

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Силовики предъявили обвинение в убийстве сотруднице МФЦ из Соликамска (Пермский край). Женщина зарезала своего мужа из-за ревности, передает пресс-служба СУ СКР по региону. «Следственным отделом по Соликамску <…> 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 20 февраля в одной из городских квартир. По данным следствия, у супругов произошел конфликт на почве ревности. Женщина ударила ножом мужчину после того, как он обвинили ее в неверности. Она сама позвонила в скорую. Супруг в тот же день скончался в медучреждении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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