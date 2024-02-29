В ХМАО к выходным ожидается наплыв VIP-политиков из Москвы

Глава Минцифры Максут Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве и аппарате думы.
«Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу», — сообщили в ведомствах.
Планируется, что сенаторы обсудят вопросы надзора за органами местного самоуправления, встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой и спикером думы Борисом Хохряковым. В программе визита еще ряд рабочих встреч, а также экскурсии по производственным и социальным объектам.
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