В ХМАО к выходным ожидается наплыв VIP-политиков из Москвы

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В Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева и выездной комитет Совфеда РФ

01 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Максут Шадаев и сенаторы Совфеда РФ приедут в Ханты-Мансийск, сообщили источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минцифры Максут Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве и аппарате думы. «Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу», — сообщили в ведомствах. Планируется, что сенаторы обсудят вопросы надзора за органами местного самоуправления, встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой и спикером думы Борисом Хохряковым. В программе визита еще ряд рабочих встреч, а также экскурсии по производственным и социальным объектам.

Глава Минцифры Максут Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве и аппарате думы. «Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу», — сообщили в ведомствах. Планируется, что сенаторы обсудят вопросы надзора за органами местного самоуправления, встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой и спикером думы Борисом Хохряковым. В программе визита еще ряд рабочих встреч, а также экскурсии по производственным и социальным объектам.