29 февраля 2024

В ХМАО к выходным ожидается наплыв VIP-политиков из Москвы

В Ханты-Мансийске ждут визит Шадаева и выездной комитет Совфеда РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Максут Шадаев и сенаторы Совфеда РФ приедут в Ханты-Мансийск, сообщили источники Фото:

Глава Минцифры Максут Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве и аппарате думы.

«Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу», — сообщили в ведомствах.

Планируется, что сенаторы обсудят вопросы надзора за органами местного самоуправления, встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой и спикером думы Борисом Хохряковым. В программе визита еще ряд рабочих встреч, а также экскурсии по производственным и социальным объектам.

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Глава Минцифры Максут Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу. Об этом URA.RU сообщили в окружном правительстве и аппарате думы. «Шадаев приедет в Ханты-Мансийск оценить новый центр набора контрактников и IT-проекты региона 1 марта. Совет Федерации устроит выездное заседание комитета по регламенту 2 марта, предварительно проведя совещание в пятницу», — сообщили в ведомствах. Планируется, что сенаторы обсудят вопросы надзора за органами местного самоуправления, встретятся с губернатором округа Натальей Комаровой и спикером думы Борисом Хохряковым. В программе визита еще ряд рабочих встреч, а также экскурсии по производственным и социальным объектам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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