В Когалыме мужчина зарезал 19-летнего парня у торгового центра
Югорчанину грозит уголовная ответственность за убийство 19-летнего парня
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Когалыме (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту убийства у ТЦ «Карнавал». По данным следствия, 23-летний местный житель во время ссоры смертельно ранил ножом 19-летнего мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета по ХМАО.
«Следственным отделом по городу Когалым возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Когалыма. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Потерпевший умер в больнице от полученных ранений. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
