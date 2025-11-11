В Когалыме мужчина зарезал 19-летнего парня у торгового центра

Югорчанину грозит уголовная ответственность за убийство 19-летнего парня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Когалыме (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту убийства у ТЦ «Карнавал». По данным следствия, 23-летний местный житель во время ссоры смертельно ранил ножом 19-летнего мужчину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Когалым возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Когалыма. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.