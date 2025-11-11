Тест на фильм «Вокзал для двоих»: насколько хорошо вы знаете эту картину
Людмила Гурченко сыграла Веру Нефедову в фильме «Вокзал для двоих»
Фото: Вокзал для двоих (1982)/СССР/МОСФИЛЬМ/Режиссер Эльдар Рязанов
12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения великой актрисы Людмилы Гурченко. Она сыграла в свыше 130 фильмах, многие из которых стали шедеврами советского и российского кинематографа. Она стала популярной после первой своей роли, снявшись в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Там Гурченко поет песню «Пять минут», которая до сих пор является самой яркой и любимой зрителями сценой картины.
Позже она сыграет в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Раису Захаровну, пытавшуюся увести из семьи деревенского мужика. Маргарита Соловьева в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» станет очень близкой советским женщинам героиней. Одна из самых трагических и лирических ролей Гурченко — Вера Нефедова в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Предлагаем вспомнить сюжет картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.
