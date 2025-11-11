Тест на фильм «Вокзал для двоих»: насколько хорошо вы знаете эту картину

12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения великой актрисы Людмилы Гурченко. Она сыграла в свыше 130 фильмах, многие из которых стали шедеврами советского и российского кинематографа. Она стала популярной после первой своей роли, снявшись в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Там Гурченко поет песню «Пять минут», которая до сих пор является самой яркой и любимой зрителями сценой картины.