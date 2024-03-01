Asia Times: Путин показал своим посланием, что НАТО перешла красную линию

01 марта 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию дал понять, что Запад пересек «красную линию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Российский президент Владимир Путин, говоря о том, что его страна владеет ядерным оружием, дает понять, что НАТО готовится атаковать, тем самым переходя «красную линию». Об этом пишет американский обозреватель Стивен Брайан. Новость по теме Как Запад отреагировал на послание Путина Федеральному собранию «Напоминание Владимира Путина о том, что у России есть ядерное оружие — это его предупреждение, что НАТО готовится атаковать Россию. НАТО пересекает критическую „красную линию“», — уточнил Стивен Брайан в материале для Asia Times. Он добавил, что страны военного блока не смогут защитить себя от такого оружия. Обозреватель также подчеркнул, что солдаты из Североатлантического альянса активно воюют против РФ на Украине. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 29 февраля. Иностранные СМИ подчеркнули, что это обращение в первую очередь было предупреждением для Запада. Обращение президента РФ этого года стало рекордным, оно продлилось более двух часов. URA.RU проводило трансляцию мероприятия, отражая главные заявления президента.

Российский президент Владимир Путин, говоря о том, что его страна владеет ядерным оружием, дает понять, что НАТО готовится атаковать, тем самым переходя «красную линию». Об этом пишет американский обозреватель Стивен Брайан. «Напоминание Владимира Путина о том, что у России есть ядерное оружие — это его предупреждение, что НАТО готовится атаковать Россию. НАТО пересекает критическую „красную линию“», — уточнил Стивен Брайан в материале для Asia Times. Он добавил, что страны военного блока не смогут защитить себя от такого оружия. Обозреватель также подчеркнул, что солдаты из Североатлантического альянса активно воюют против РФ на Украине. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 29 февраля. Иностранные СМИ подчеркнули, что это обращение в первую очередь было предупреждением для Запада. Обращение президента РФ этого года стало рекордным, оно продлилось более двух часов. URA.RU проводило трансляцию мероприятия, отражая главные заявления президента.