ФСБ задержала крымчанина, помогавшего с терактом на Крымском мосту

01 марта 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Задержан житель Симферополя, подозреваемый в совершении терактов в Крыму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Симферополя, который планировал теракт в Крыму. Также отмечается, что он помогал организовать подрыв железнодорожного полотна в ма 2023 года. Об этом уточнили в ведомстве. «Задержан житель Симферополя, который планировал теракт на транспортном объекте [Крымский мост] на полуострове и помогал украинским диверсантам, в мае 2023 подорвавшим ж/д полотно», — сообщает ФСБ. Сообщение ведовства передает РИА Новости. Кроме того была задержана женщина, имеющая российское и украинское гражданство. Она пыталась организовать теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота. В начале февраля этого года следователи начали предъявлять обвинения фигурантам дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Им грозят пожизненные сроки. Украина также неоднократно атаковала мост в 2023 году.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Симферополя, который планировал теракт в Крыму. Также отмечается, что он помогал организовать подрыв железнодорожного полотна в ма 2023 года. Об этом уточнили в ведомстве. «Задержан житель Симферополя, который планировал теракт на транспортном объекте [Крымский мост] на полуострове и помогал украинским диверсантам, в мае 2023 подорвавшим ж/д полотно», — сообщает ФСБ. Сообщение ведовства передает РИА Новости. Кроме того была задержана женщина, имеющая российское и украинское гражданство. Она пыталась организовать теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота. В начале февраля этого года следователи начали предъявлять обвинения фигурантам дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Им грозят пожизненные сроки. Украина также неоднократно атаковала мост в 2023 году.