ФСБ задержала крымчанина, помогавшего с терактом на Крымском мосту

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Задержан житель Симферополя, подозреваемый в совершении терактов в Крыму Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Симферополя, который планировал теракт в Крыму. Также отмечается, что он помогал организовать подрыв железнодорожного полотна в ма 2023 года. Об этом уточнили в ведомстве.

«Задержан житель Симферополя, который планировал теракт на транспортном объекте [Крымский мост] на полуострове и помогал украинским диверсантам, в мае 2023 подорвавшим ж/д полотно», — сообщает ФСБ. Сообщение ведовства передает РИА Новости. Кроме того была задержана женщина, имеющая российское и украинское гражданство. Она пыталась организовать теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота.

В начале февраля этого года следователи начали предъявлять обвинения фигурантам дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Им грозят пожизненные сроки. Украина также неоднократно атаковала мост в 2023 году.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Симферополя, который планировал теракт в Крыму. Также отмечается, что он помогал организовать подрыв железнодорожного полотна в ма 2023 года. Об этом уточнили в ведомстве. «Задержан житель Симферополя, который планировал теракт на транспортном объекте [Крымский мост] на полуострове и помогал украинским диверсантам, в мае 2023 подорвавшим ж/д полотно», — сообщает ФСБ. Сообщение ведовства передает РИА Новости. Кроме того была задержана женщина, имеющая российское и украинское гражданство. Она пыталась организовать теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота. В начале февраля этого года следователи начали предъявлять обвинения фигурантам дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Им грозят пожизненные сроки. Украина также неоднократно атаковала мост в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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