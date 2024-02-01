Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения

Следователи начали предъявлять обвинения фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Теперь руководителем террористической группы считают не начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, а председателя СБУ Василия Малюка, сообщает «Коммерсант».
«Следователи начали предъявлять обвинения. Фигурантам грозят пожизненные сроки, а руководителем террористической группы считают председателя СБУ Василия Малюка. Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых превысил семь миллиардов рублей», —
Восемь обвиняемых находятся под стражей, еще пятеро — в розыске. Дело насчитывает уже более 100 томов.
Первый теракт произошел на Крымском мосту осенью 2022 года. Второй взрыв прогремел в ночь на 17 июля 2023 года, в результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, четыре человека погибли. Малюк пригрозил новым подрывом Крымского моста, заявив, что он «обречен».
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