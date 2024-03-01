ВСУ потеряли более 755 человек на купянском направлении

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
Подразделения «Западной» группировки также уничтожили три танка ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли более 755 военнослужащих на купянском направлении в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении в течение недели подразделения „Западной“ группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери противника составили свыше 755-ти военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.

Подразделения «Западной» группировки действовали в районах Ивановки, Песчаного и Приколотное Харьковской области. Также российские военные отразили 30 контратак.

Также в ведомстве сообщили о том, что ВС РФ нанесли 23 удара по военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Они занимались производством дронов, арсенала и горючего.

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ВСУ потеряли более 755 военнослужащих на купянском направлении в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Купянском направлении в течение недели подразделения „Западной“ группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери противника составили свыше 755-ти военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 23 орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны. Подразделения «Западной» группировки действовали в районах Ивановки, Песчаного и Приколотное Харьковской области. Также российские военные отразили 30 контратак. Также в ведомстве сообщили о том, что ВС РФ нанесли 23 удара по военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Они занимались производством дронов, арсенала и горючего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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