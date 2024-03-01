Новый ЭКЦ УМВД по Курганской области открыли к годовщине образования экспертно-криминалистической службы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский экспертно-криминалистический центр торжественно открыт после капитального ремонта. Открытие были приурочено к 105 годовщине со дня образования экспертно-криминалистической службы МВД России. Об этом сообщило УМВД России по Курганской области в telegram-канале.

«Сегодня, в день празднования 105-годовщины со дня образования экспертно-криминалистической службы МВД России, в Кургане состоялось торжественное открытие обновленных помещений ЭКЦ УМВД России по Курганской области», — указано в telegram-канале «Полиция Курганской области». По сообщению ведомства, обновленный экспертно-криминалистический центр посетили начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, а также председатель общественного совета при региональном УМВД Юрий Горохов.

Как указано в telegram-канале, Свинов оценил капремонт помещений, который длился более полутора лет. Также ведомство пишет, что в обновленном здании были улучшены условия для работы сотрудников разных отделов: криминалистических и специальных экспертиз, подразделения организационно-методического обеспечения и экспертно-криминалистических учетов, отдела автотехнической и пожаротехнической экспертиз. Кроме того, как сообщило УМВД, были оборудованы специальные лаборатории.

«Благодаря вашей работе раскрываются преступления и сегодняшние, и прошлых лет, в т. ч. тяжкие, особо тяжкие. Эта работа видна и заметна. Экспертное подразделение УМВД России по Курганской области — одно из лучших в Российской Федерации», — поздравил коллег Свинов с их профессиональным праздником, по информации канала. Также, по данным ведомства, не остался в стороне и поздравил экспертов УМВД Артем Пушкин и Юрий Горохов.