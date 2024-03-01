Болгария прекращает импорт нефти из России

С 1 марта полностью остановился импорт нефти
С 1 марта Болгария прекратила ввоз нефти из РФ. Об этом сообщило агентство EFE.
«В пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года. Тогда был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января», — сообщило EFE. Слова передает telegram-канал Интерфакс. Отмечается, что с 1 марта полностью остановился импорт нефти.
Ранее Болгария нашла замену российской нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. В январе 2024 года страна закупила партии нефти из трех других стран
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