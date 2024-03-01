Болгария прекращает импорт нефти из России

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С 1 марта полностью остановился импорт нефти Фото:

С 1 марта Болгария прекратила ввоз нефти из РФ. Об этом сообщило агентство EFE.

«В пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года. Тогда был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января», — сообщило EFE. Слова передает telegram-канал Интерфакс. Отмечается, что с 1 марта полностью остановился импорт нефти.

Ранее Болгария нашла замену российской нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. В январе 2024 года страна закупила партии нефти из трех других стран

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С 1 марта Болгария прекратила ввоз нефти из РФ. Об этом сообщило агентство EFE. «В пятницу вступило в силу решение болгарского парламента, принятое в конце 2023 года. Тогда был утвержден график, предусматривающий сокращение импорта вдвое с 1 января», — сообщило EFE. Слова передает telegram-канал Интерфакс. Отмечается, что с 1 марта полностью остановился импорт нефти. Ранее Болгария нашла замену российской нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. В январе 2024 года страна закупила партии нефти из трех других стран
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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