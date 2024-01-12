Болгария нашла замену российской нефти

Reuters: Болгария приобрела нефть из трех других стран вместо России

12 января 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Новые поставщики должны помочь Болгарии отказаться от нефти из РФ, пишет Reuters Фото: media.gazprom-neft.ru Болгария нашла замену российской нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. В январе этого года страна закупила партии нефти из трех других стран. Об этом пишет агентство Reuters. «В январе Болгария закупила для своего единственного НПЗ в Бургасе партии нефти в трех странах», — говорится в материале агентства. Там добавили, что поставщики, найденные Болгарией, должны помочь ей заменить российское сырье, использование которого будет запрещено с 1 марта 2024 года. По данным трейдеров и London Stock Exchange Group (LSEG), в Болгарию поступили две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая, а также по одной партии нефти из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч тонн и 33 тысячи тонн соответственно. В прошлом году Болгария ежедневно закупала более 100 тысяч баррелей российской нефти, что делало ее одним из крупнейших клиентов российских компаний-производителей с поставками по морю, заключил автор. В ноябре сообщалось, что объем российской нефти, импортируемой в Евросоюз через НПЗ Лукойла в Болгарии, значительно вырос за последние несколько месяцев. Болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров сообщил о дополнительной прибыли в размере сотен миллионов долларов для российской компании за последний квартал года.

Болгария нашла замену российской нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе. В январе этого года страна закупила партии нефти из трех других стран. Об этом пишет агентство Reuters. «В январе Болгария закупила для своего единственного НПЗ в Бургасе партии нефти в трех странах», — говорится в материале агентства. Там добавили, что поставщики, найденные Болгарией, должны помочь ей заменить российское сырье, использование которого будет запрещено с 1 марта 2024 года. По данным трейдеров и London Stock Exchange Group (LSEG), в Болгарию поступили две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая, а также по одной партии нефти из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч тонн и 33 тысячи тонн соответственно. В прошлом году Болгария ежедневно закупала более 100 тысяч баррелей российской нефти, что делало ее одним из крупнейших клиентов российских компаний-производителей с поставками по морю, заключил автор. В ноябре сообщалось, что объем российской нефти, импортируемой в Евросоюз через НПЗ Лукойла в Болгарии, значительно вырос за последние несколько месяцев. Болгарский аналитик по энергетике Мартин Владимиров сообщил о дополнительной прибыли в размере сотен миллионов долларов для российской компании за последний квартал года.