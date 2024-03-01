Политика Лавров оценил запись разговора офицеров ФРГ, желающих атаковать Крымский мост Лавров заявил, что разговор офицеров ФРГ не удивил его 01 марта 2024 в 19:28 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что нет ничего поразительного в действиях Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запись разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. По его словам, в действиях ФРГ нет ничего поразительного. «С одной стороны, поразительно, с другой — нет», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, передает деловое издание «Взгляд». Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запись разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. По его словам, в действиях ФРГ нет ничего поразительного. «С одной стороны, поразительно, с другой — нет», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, передает деловое издание «Взгляд». Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям