Лавров оценил запись разговора офицеров ФРГ, желающих атаковать Крымский мост

Лавров заявил, что разговор офицеров ФРГ не удивил его
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что нет ничего поразительного в действиях Запада Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запись разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. По его словам, в действиях ФРГ нет ничего поразительного.

«С одной стороны, поразительно, с другой — нет», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, передает деловое издание «Взгляд». Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал запись разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост. По его словам, в действиях ФРГ нет ничего поразительного. «С одной стороны, поразительно, с другой — нет», — заявил Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую запись разговора между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, передает деловое издание «Взгляд». Судя по расшифровке, 19 февраля 2024 года они обсуждали атаку на Крымский мост.
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